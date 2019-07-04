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Espreso.tvСпортКак минимум одна москальская морда ляжет, - украинский футболист пообещал заработать удаление в матче с российским клубом

Как минимум одна москальская морда ляжет, - украинский футболист пообещал заработать удаление в матче с российским клубом


фото: facebook
Украинский полузащитник венгерского "Халадаш" Юрий Габовда пообещал начистить морду ссоперникам из российского клуба

Об этом он написал в социальной сети instagram.

На 5 июля в "Халадаш" запланирован контрольный матч с "Краснодаром-2".

"Завтра играем против" Краснодара ". Как минимум одна москальская морда ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!", - написал Габовда.

Габовда выступает за венгерскую команду с 2018 года. 30-летний футболист ранее также играл за "Карпаты", "Кривбасс", "Таврию", "Гранит" (Беларусь), минское "Динамо", "Движение" и венгерский "Балмазуйварош".

  • 4 июля стало известно, что главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич наложил запрет на переход защитника Тамаша Кадара в российский клуб .

 

 

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