Как минимум одна москальская морда ляжет, - украинский футболист пообещал заработать удаление в матче с российским клубом

4 июля, 2019, 14:34

Украинский полузащитник венгерского "Халадаш" Юрий Габовда пообещал начистить морду ссоперникам из российского клуба

Об этом он написал в социальной сети instagram.

На 5 июля в "Халадаш" запланирован контрольный матч с "Краснодаром-2".

"Завтра играем против" Краснодара ". Как минимум одна москальская морда ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!", - написал Габовда.

Габовда выступает за венгерскую команду с 2018 года. 30-летний футболист ранее также играл за "Карпаты", "Кривбасс", "Таврию", "Гранит" (Беларусь), минское "Динамо", "Движение" и венгерский "Балмазуйварош".