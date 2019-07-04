Как минимум одна москальская морда ляжет, - украинский футболист пообещал заработать удаление в матче с российским клубом
4 июля, 2019, 14:34
Украинский полузащитник венгерского "Халадаш" Юрий Габовда пообещал начистить морду ссоперникам из российского клуба
Об этом он написал в социальной сети instagram.
На 5 июля в "Халадаш" запланирован контрольный матч с "Краснодаром-2".
"Завтра играем против" Краснодара ". Как минимум одна москальская морда ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!", - написал Габовда.
Габовда выступает за венгерскую команду с 2018 года. 30-летний футболист ранее также играл за "Карпаты", "Кривбасс", "Таврию", "Гранит" (Беларусь), минское "Динамо", "Движение" и венгерский "Балмазуйварош".
- 4 июля стало известно, что главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич наложил запрет на переход защитника Тамаша Кадара в российский клуб .
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