Грандиозный салют, современные самолеты и "борт №1": Трамп анонсировал парад в Вашингтоне
Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.
Как отметил президент США, люди съезжаются с разных сторон, чтобы присоединиться к празднованию "одного из самых больших праздников в истории страны".
Программа празднования рассчитана на целый день.
Так, в частности, запланирован пролет "наиболее современных и передовых" самолетов.
"Возможно, даже "борт №1" (президентский самолет, - ред.) осуществит пролет на низкой высоте над толпой", - написал Трамп.
Он также анонсировал свою речь от имени страны и традиционный фейерверк в честь Дня независимости.
Накануне Белый дом подтвердил широкое празднование 4 июля Дня независимости США в американской столице. Запланированы парад оркестров, барабанщиков, демонстрация военной техники, пролет самолетов, обращение президента к американскому народу и традиционный праздничный салют.
Вместе с тем речь Трампа нарушит многолетнюю традицию празднования Дня независимости. До этого существовало негласное правило, что президенты США не должны ассоциировать себя с прошлыми победами страны и воздерживаются от публичных выступлений во время грандиозных празднеств и парадов.
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