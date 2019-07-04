Грандиозный салют, современные самолеты и "борт №1": Трамп анонсировал парад в Вашингтоне

4 июля, 2019, 19:57

Президент США произнесет речь на торжественном параде по случаю празднования Дня независимости США

Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

Как отметил президент США, люди съезжаются с разных сторон, чтобы присоединиться к празднованию "одного из самых больших праздников в истории страны".

Программа празднования рассчитана на целый день.

Так, в частности, запланирован пролет "наиболее современных и передовых" самолетов.

"Возможно, даже "борт №1" (президентский самолет, - ред.) осуществит пролет на низкой высоте над толпой", - написал Трамп.

Он также анонсировал свою речь от имени страны и традиционный фейерверк в честь Дня независимости.

Накануне Белый дом подтвердил широкое празднование 4 июля Дня независимости США в американской столице. Запланированы парад оркестров, барабанщиков, демонстрация военной техники, пролет самолетов, обращение президента к американскому народу и традиционный праздничный салют.

Вместе с тем речь Трампа нарушит многолетнюю традицию празднования Дня независимости. До этого существовало негласное правило, что президенты США не должны ассоциировать себя с прошлыми победами страны и воздерживаются от публичных выступлений во время грандиозных празднеств и парадов.