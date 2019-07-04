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Espreso.tvОбществоГеращенко обвинила Нацдружины и Нацкорпус в избиении женщины - главы "молодежки" партии ЕС

Геращенко обвинила Нацдружины и Нацкорпус в избиении женщины - главы "молодежки" партии ЕС


фото: rada.gov.ua
В четверг, 4 июля, под стенами Конституционного суда было совершено нападение на лидера молодежной организации партии "Европейская Солидарность" Динару Габибуллаеву

Об этом заявила в кулуарах парламента первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Еспресо.TV.

При этом Геращенко обвинила в нападении и избиении членов "Нацдружин" и "Нацкорпуса".

"Сейчас глава нашей молодежной организации госпожа Динара снимает побои в больнице, так как напали на нее мужчины, которые почему-то называются Нацдружинамы, Нацкорпусом", - сказала Геращенко.

Первый вице-спикер Верховной Рады отметила, что после инцидента "Европейская Солидарность" направила в МВД обращение с требованием защитить права граждан на мирный протест.

"Мне кажется, что если кто-то хочет защищать Украину, то надо ехать на фронт, а не бить женщин у КС. Мы выступаем, как политическая сила, с протестом против подобных провокаций. Это не первая акция, в которой участвует Нацкорпус, Нацдружины, подыгрывая на самом деле реваншистам. Мы посылаем официальное обращение в МВД, в Нацполицию с требованием обеспечить, особенно во время избирательного процесса, право украинцев на мирный протест", - добавила Геращенко.

  • Напомним, 4 пипня под зданием Конституционного Суда, рассматривающего закон о люстрации, началась акция протеста. Митингующие требуют не отменять закон "Об очистке власти".
  • Люстрационный закон "Об очистке власти" вступил в силу в октябре 2014 года. Документ, в частности, предусматривает ограничение права для чиновников режима экс-президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти в течение 10 лет.
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