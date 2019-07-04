Геращенко обвинила Нацдружины и Нацкорпус в избиении женщины - главы "молодежки" партии ЕС

4 июля, 2019, 15:20

В четверг, 4 июля, под стенами Конституционного суда было совершено нападение на лидера молодежной организации партии "Европейская Солидарность" Динару Габибуллаеву

Об этом заявила в кулуарах парламента первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Еспресо.TV.

При этом Геращенко обвинила в нападении и избиении членов "Нацдружин" и "Нацкорпуса".

"Сейчас глава нашей молодежной организации госпожа Динара снимает побои в больнице, так как напали на нее мужчины, которые почему-то называются Нацдружинамы, Нацкорпусом", - сказала Геращенко.

Первый вице-спикер Верховной Рады отметила, что после инцидента "Европейская Солидарность" направила в МВД обращение с требованием защитить права граждан на мирный протест.

"Мне кажется, что если кто-то хочет защищать Украину, то надо ехать на фронт, а не бить женщин у КС. Мы выступаем, как политическая сила, с протестом против подобных провокаций. Это не первая акция, в которой участвует Нацкорпус, Нацдружины, подыгрывая на самом деле реваншистам. Мы посылаем официальное обращение в МВД, в Нацполицию с требованием обеспечить, особенно во время избирательного процесса, право украинцев на мирный протест", - добавила Геращенко.