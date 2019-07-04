Фейерверки, которые убили женщину, были из России, - минобороны Беларуси

4 июля, 2019, 13:47

Министерство обороны Беларуси заявил, что фейерверки, которые привели к смерти женщины и ранения еще трех человек, были закуплены в России

Возможная причина инцидента - некачественные заряды, отмечают в министерстве обороны Беларуси, передает Интерфакс .

"Салютные установки и сами фейерверки были приобретены в российском ОАО Пиро-Росс. Установлено, что подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемые в ходе салюта", - говорится в заявлении.

Напомним, что вечером в среду, 3 июля, в Минске во время салюта ко Дню независимости погибла женщина, еще три человека получили ранения.