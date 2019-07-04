Экс-футболист "Шахтера" не сыграет в финале Кубка Америки
4 июля, 2019, 11:17
30-летний футболист получил травму в концовке матча 1/2 финала против Аргентины (2: 0), но доиграл встречу до конца, так как бразильцы потратили все три замены. В Виллиана диагностировано повреждение задней поверхности правого бедра. О сроках восстановления не уточняют.
Экс-полузащитник "Шахтера" Виллиан не сыграет за сборную Бразилии в финальном матче Кубка Америки-2019 против Перу
Об этом сообщает Globo .
30-летний футболист получил травму в концовке матча 1/2 финала против Аргентины (2: 0), но доиграл встречу до конца, так как бразильцы потратили все три замены. В Виллиана диагностировано повреждение задней поверхности правого бедра. О сроках восстановления не уточняют.
За сборную Бразилии выступает еще один экс-игрок "Шахтера" Фернандиньо, а за Перу - защитник "Динамо" Карлос Самбрано, в последнее время играл на правах аренды за "Базель".
Финал Кубка Америки между Бразилией и Перу состоится 7 июля. Начало встречи в 23:00 по Киеву.
- Напомним, 4 июля сборная Перу, в составе которой выступает защитник "Динамо" Карлос Самбрано, разгромила Чили и пробилась в финал Кубка Америки.
- 3 июля в полуфинальном поединке Кубка Америки-2019 сборная Бразилии победила Аргентину и пробилась в финал турнира.
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