Экс-футболист "Шахтера" не сыграет в финале Кубка Америки

4 июля, 2019, 11:17

Экс-полузащитник "Шахтера" Виллиан не сыграет за сборную Бразилии в финальном матче Кубка Америки-2019 против Перу

Об этом сообщает Globo .

30-летний футболист получил травму в концовке матча 1/2 финала против Аргентины (2: 0), но доиграл встречу до конца, так как бразильцы потратили все три замены. В Виллиана диагностировано повреждение задней поверхности правого бедра. О сроках восстановления не уточняют.



За сборную Бразилии выступает еще один экс-игрок "Шахтера" Фернандиньо, а за Перу - защитник "Динамо" Карлос Самбрано, в последнее время играл на правах аренды за "Базель".

Финал Кубка Америки между Бразилией и Перу состоится 7 июля. Начало встречи в 23:00 по Киеву.