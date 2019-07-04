Доллар и евро подешевели более чем на 10 копеек, - НБУ
4 июля, 2019, 08:26
Курс доллара упал на 14 копеек, курс евро - на 17 копеек
Об этом говорится на сайте НБУ.
1 $ в четверг, 4 июля, можно приобрести за 26,04 грн (стоимость 3 июля была 26,18 грн.).
Евро также "худеет": 1 евро = 29,41 грн (стоимость 3 июля была 29,58 грн.).
Финансовый портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":
Доллар обменники скупают за 26 грн., Продают по 26,05 грн.
1 евро в обменнике скупают за 29,35 грн., Продают по 29,45 грн.
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