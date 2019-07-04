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Espreso.tvОбществоДень Независимости в Беларуси: салютом убило пожилую женщину

День Независимости в Беларуси: салютом убило пожилую женщину

Во время Дня независимости Беларуси (3 апреля) праздничным салютом убило пожилую женщину, еще 3 пострадали

Об этом пишет Интерфакс .

"Несмотря на своевременно оказанную помощь, не удалось спасти женщину, 1955 года рождения, наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и был ранен", - отметили в Следственном Комитете Беларуси

Еще нескольким пострадавшим оказывалась медицинская помощь из-за полученных повреждения. Однако им госпитализация не понадобилась.

В свою очередь в министерстве обороны сообщили, что комиссия Минобороны совместно с СК "устанавливают причины получения травм гражданами в период проведения салюта в Минске".

При этом в Минобороны заявили, что "заряды, которые применялись во время салюта, применялись и раньше".

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