Букмекеры назвали неожиданного лидера в борьбе за "Золотой мяч"
Об этом сообщает Drafts 2.0.
После вылета Лионеля Месси в составе сборной Аргентины с Кубка Америки ведущие букмекерские конторы изменили коэффициенты на претендентов на "Золотой мяч".
Теперь главным фаворитом в борьбе за приз считается Вирджил Ван Дейк (4/6), за ним следуют лидер "Барселоны" Лионель Месси (6/5), португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду (12/1), египетский форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах (18/1) и бельгиец Эден Азар (25/1), который летом перешел из "Челси" в "Реал".
В сезоне 2018/19 Ван Дейк помог "Ливерпулю" выиграть Лигу чемпионов. В полуфинале главного еврокубка англичане выбили из турнира "Барселону" с Месси.
Последним защитником по амплуа, который выигрывал "Золотой мяч" стал итальянец Фабио Каннаваро, который получил престижный индивидуальный трофей мирового футбола в 2006 году.
3 июля 2019
- Напомним, 12 мая обладателем титула лучшего футболиста чемпионата Англии сезона 2018/2019 стал защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк .
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