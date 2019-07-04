Букмекеры назвали неожиданного лидера в борьбе за "Золотой мяч"

4 июля, 2019, 12:50

Букмекеры считают главным претендентом на "Золотой мяч" нидерландского защитника "Ливерпуля" Вирджила Ван Дейка

Об этом сообщает Drafts 2.0.

После вылета Лионеля Месси в составе сборной Аргентины с Кубка Америки ведущие букмекерские конторы изменили коэффициенты на претендентов на "Золотой мяч".

Теперь главным фаворитом в борьбе за приз считается Вирджил Ван Дейк (4/6), за ним следуют лидер "Барселоны" Лионель Месси (6/5), португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду (12/1), египетский форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах (18/1) и бельгиец Эден Азар (25/1), который летом перешел из "Челси" в "Реал".

В сезоне 2018/19 Ван Дейк помог "Ливерпулю" выиграть Лигу чемпионов. В полуфинале главного еврокубка англичане выбили из турнира "Барселону" с Месси.

Последним защитником по амплуа, который выигрывал "Золотой мяч" стал итальянец Фабио Каннаваро, который получил престижный индивидуальный трофей мирового футбола в 2006 году.