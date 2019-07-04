Авиакатастрофы Boeing 737 Max: компания обещает выплатить $ 100 млн семьям погибших

4 июля, 2019, 08:57

Boeing предлагает $ 100 млн для поддержки семей погибших и других лиц, пострадавших в результате 2 авиакатастроф лайнера 737 Max, в результате которых погибли 346 человек

Об этом пишет Bloomberg .

Отмечается, что деньги пойдут на "образование и расходы на проживание пострадавших семей и экономическое развитие регионов, где произошли авиакатастрофы.

Издание пишет, что авиакомпания подверглась тщательному контролю со стороны настороженных пассажиров, инвесторов, клиентов и регулирующих органов после авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии.

По оценкам Bloomberg Intelligence, урегулирование судебных исков от имени жертв может стоить "Боинга" около $ 1 млрд, хотя эксперты по правовым вопросам заявляют, что выплаты могут быть выше, если доказательства будут свидетельствовать о том, что "Боинг" знал о недостатках в самолетах в трагедий.