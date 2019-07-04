Авиакатастрофы Boeing 737 Max: компания обещает выплатить $ 100 млн семьям погибших
Об этом пишет Bloomberg .
Отмечается, что деньги пойдут на "образование и расходы на проживание пострадавших семей и экономическое развитие регионов, где произошли авиакатастрофы.
Издание пишет, что авиакомпания подверглась тщательному контролю со стороны настороженных пассажиров, инвесторов, клиентов и регулирующих органов после авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии.
По оценкам Bloomberg Intelligence, урегулирование судебных исков от имени жертв может стоить "Боинга" около $ 1 млрд, хотя эксперты по правовым вопросам заявляют, что выплаты могут быть выше, если доказательства будут свидетельствовать о том, что "Боинг" знал о недостатках в самолетах в трагедий.
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В середине марта 2019 из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.
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В октябре 2018 года, произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружены сходства.
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