Аваков: Для изменений в правоохранительной системе необходимы доверие и баланс между полицией, прокуратурой и судами

4 июля, 2019, 08:55

В 2014 году уровень доверия к правоохранителям был 5%, сегодня уровень доверия к Нацполиции - 37%. Но для результата должен быть баланс между полицейскими силами, прокурорским реагированием и судебной системой. Пока этого баланса недостаточно. И об этом надо честно говорить

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время ежегодной конференции по вопросам реформ в Украине (Ukraine Reform Conference), проходящей в г.. Торонто, передает пресс-служба МВД.

"Пять лет назад мы начинали процесс реформ в МВД и взяли себе целью вместо" наказывать и крышевать "-" служить и защищать ". Тогда, после Революции достоинства, милиционеры не могли патрулировать улицы в своей милицейской форме. Это была точка дискредитации , это была точка полного развала. Сейчас мы имеем уровень доверия к Нацполиции 37%, а вновь патрульной полиции - более 40% ", - сказал Арсен Аваков.

Кроме того, министр внутренних дел отметил, что личный состав Национальной полиции обновился на 40%.

"Личный состав у нас сократился с 220 000 до 140 000. В полицию пришли новые люди, 40% обновления. Уже второй год работает Академия патрульной полиции и мы привлекаем новых людей", - сказал глава МВД.

Арсен Аваков также добавил, что до сих пор полиция сталкивается с проблемами, в частности, с коррупцией и "крышеванием" со стороны правоохранителей. Так, например, внутренняя безопасность ежедневно привлекает к ответственности 2-4 полицейских.

"Да, мы имеем проблемы, как и все украинское общество. Важно, что мы реагируем на те недостатки, которые видим. Мы идем шаг за шагом. Несмотря на скандалы, на невероятные иногда проколы, мы постепенный рост доверия к полицейским силам", - отметил Арсен Аваков.

Комментируя резонансные случаи, Арсен Аваков сказал: "Полиция делает свое дело, занимается превенцией, но это вопрос не только полиции, этот вопрос и общества, судов, прокуратуры, чиновников. Если мы посмотрим на печальную статистику умышленных убийств, то каждый год имеем постепенное снижение их количества в Украине. это происходит за счет превенции, это следствие только системных действий. Должен быть баланс между полицейскими силами, прокурорским реагированием и судебной системой. Пока этого баланса недостаточно. и об этом надо честно говорить ", - по начив министр.

Накануне министр внутренних дел провел встречу с представителем Госдепа США Джорджем Кентом, во время которой обсудили безопасность парламентских выборов.