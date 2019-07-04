Арсений Яценюк выступает за создание единого органа, ответственного за сотрудничество доноров

4 июля, 2019, 18:59

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк рекомендует создать единый орган, ответственный за сотрудничество доноров Украины, чтобы не распылять ресурсы и сконцентрироваться на ключевых реформах

Об этом он сказал во время третьей Конференции по поддержке реформ в Украине 3 июля в Торонто, пишет пресс-служба партии.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Украина очень ценит поддержку Канады за последние пять лет.

Он отметил необходимость создать единый орган, ответственный за сотрудничество доноров. Это важно и для Украины, и для международных партнеров, чтобы "не распылять ресурсы, концентрировать их на ключевых реформах и ключевых государственных учреждениях, а не тратить время и средства". "Это моя рекомендация", - добавил он.

Конференция по поддержке реформ в Украине (Ukraine Reform Conference) - ключевое ежегодное международное событие, посвященное экспертному обсуждению прогресса реформ в Украине.

В этом году событие в Торонто - уже третья конференция по поддержке реформ в Украине - предварительные происходили Лондоне в 2017 году и в Копенгагене в 2018 году.