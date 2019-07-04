Арсений Яценюк выступает за создание единого органа, ответственного за сотрудничество доноров
Об этом он сказал во время третьей Конференции по поддержке реформ в Украине 3 июля в Торонто, пишет пресс-служба партии.
Арсений Яценюк подчеркнул, что Украина очень ценит поддержку Канады за последние пять лет.
Он отметил необходимость создать единый орган, ответственный за сотрудничество доноров. Это важно и для Украины, и для международных партнеров, чтобы "не распылять ресурсы, концентрировать их на ключевых реформах и ключевых государственных учреждениях, а не тратить время и средства". "Это моя рекомендация", - добавил он.
Конференция по поддержке реформ в Украине (Ukraine Reform Conference) - ключевое ежегодное международное событие, посвященное экспертному обсуждению прогресса реформ в Украине.
В этом году событие в Торонто - уже третья конференция по поддержке реформ в Украине - предварительные происходили Лондоне в 2017 году и в Копенгагене в 2018 году.
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