Арсений Яценюк в Торонто: Политическое лидерство - это вызов и для нового президента, и нового парламента, и нового правительства

4 июля, 2019, 09:26

"Политическое лидерство - это вызов и для нового президента, и для нового парламента, и нового правительства. Будет ли в них мужество показать результат. Смогут ли они провести мощные, возможно непопулярные, но необходимые реформы", - сказал премьер-министр Украины 2014-2016 лет, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время третьей Конференции по поддержке реформ в Украине 3 июля в Торонто

Говоря о том, какую программу может воплощать новая украинская власть и новый президент, Арсений Яценюк отметил: "В политике нет магов. Представители власти - не волшебники, они не могут творить чудеса. Это очень важно понять всем - как в нашей стране, так и за ее пределами ".

Он напомнил, что когда занял пост премьер-министра в 2014 году, на едином казначейском счете было $ 10000: "У нас не было войска, не было полиции. Мы не имели газа, практически иссякла электроэнергия, инфляция росла невероятными темпами, минус 10 % ВВП. мы были на грани катастрофы. Но мы выжили ".

"Я никогда не скажу, что это моя заслуга. Это заслуга украинского народа. Мы спасли нашу страну", - сказал он.

"Мы сделали то, что можем. Можем ли мы сделать больше? Надеюсь, да. Именно поэтому я желаю удачи президенту Зеленскому", - отметил лидер "Народного фронта".

"Насколько я понимаю, и новый президент, и новое правительство будут делать практически то, что делали мы. Это такая же медицинская инструкция. Это такой же экономический протокол. МВФ критикуют во всем мире. И что? Покажите мне альтернативу. Альтернативы нет. Во всем мире критикуют жесткую экономию. И что? Можно тратить только то, что заработали. Если потратите больше - будете неплатежеспособными ... Если у вас закончатся деньги, вы обанкротитесь ", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Арсений Яценюк подчеркнул, что в Украине сейчас есть несколько врагов: "Главным врагом украинского государства является Российская Федерация. Кроме этого, у нас есть другие враги - демагоги, популисты и безумцы в политике. У нас есть еще один враг - отсутствие единства в Европейском Союзе , отсутствие единства между США и ЕС, отсутствие единства внутри НАТО ".

"Мы страна твердо верим, что наступит время, когда Украина станет членом и ЕС, и НАТО. Мы выполним свою" домашнюю работу ", потому что это - воля народа", - подчеркнул лидер НФ.

"Вместе мы обращаемся к нашим партнерам проявить свою сильную политическую волю, поддержать Украину и однажды - поздравить нашу страну как одного из сильнейших членов ЕС и НАТО. Это улица с двусторонним движением: и вы, и мы, заинтересованы в успехе Украины", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Конференция по поддержке реформ в Украине (Ukraine Reform Conference) - ключевая ежегодное международное событие, посвященное экспертном обсуждению прогресса реформ в Украине.

В этом году событие в Торонто - уже третья конференция по поддержке реформ в Украине - предварительные происходили Лондоне в 2017 году и в Копенгагене в 2018 году.