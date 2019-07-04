Амстердам могут оставить без борделей в центре города
Мэр Амстердама анонсировала радикальные изменения в работе квартала красных фонарей. Не исключено, что все бордели в центре города вскоре закроют.
Фемке Халсема рассказала о нескольких возможных сценариях развития событий, которые рассматривает власть.
Среди нововведений, которые могут принять уже в ближайшее время - закрытие всех борделей в центре города с последующим переносом в другие районы и запрет традиционных для квартала красных фонарей уличных "витрин" с женщинами.
Если предложенные инициативы утвердят, это будут самые масштабные изменения в работе секс-индустрии Амстердама за несколько десятилетий.
По словам Фемке Халсемы, все эти шаги будут направлены, в частности, на борьбу с торговлей людьми, а также с туристами, которые иногда ведут себя нагло и издеваются над работницами квартала красных фонарей.
При этом мэр города заверила: о запрете проституции не говорится.
"Думаю, многие женщины, там работают, чувствуют себя униженными и высмеянными - это одна из причин, почему мы думаем о введении изменений", - говорит Халсема.
По ее словам, власти также размышляет над идеей создания в городе обособленной "эротической зоны".
Прежде чем принять какие-либо решения, все возможные варианты обсудят с местными жителями и бизнесменами.
Анализ Анны Хулиген, корреспондентка BBC в Гааге
Самое поразительное в этой программе "радикальных обновлений" - то, что возможность полного запрета проституции даже не рассматривается.
Запрет женщинам рекламировать себя в витринах квартала красных фонарей уничтожит главный туристический аттракцион Амстердама. Многие женщины, работающие в этих борделях, говорят, что работа в "витринах" в центре города позволяет им чувствовать себя в большей безопасности.
Многие секс-работниц откровенно опасаются переезда в другие районы, не так тщательно охраняются полицией.
Кроме того, во многих возникают сомнения относительно того, приведет уменьшение количества борделей к снижению спроса на секс-услуги.
Тема проституции в Нидерландах все чаще становится темой споров между местными феминистками. Одни считают, что секс-торговля является унижением и эксплуатацией женщин, тогда как другие настаивают: каждая женщина имеет право самостоятельно выбирать, как ей распоряжаться собственным телом.
Значительное количество работников секс-индустрии Амстердама считают, что вместо изгнания секс-работниц из центра города, власть должна лучше следить за поведением туристов.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем