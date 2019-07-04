Амстердам могут оставить без борделей в центре города

4 июля, 2019, 14:32

Мэр Амстердама Фемке Халсема анонсировала радикальные изменения в работе квартала красных фонарей

Мэр Амстердама анонсировала радикальные изменения в работе квартала красных фонарей. Не исключено, что все бордели в центре города вскоре закроют.

Фемке Халсема рассказала о нескольких возможных сценариях развития событий, которые рассматривает власть.

Среди нововведений, которые могут принять уже в ближайшее время - закрытие всех борделей в центре города с последующим переносом в другие районы и запрет традиционных для квартала красных фонарей уличных "витрин" с женщинами.

Если предложенные инициативы утвердят, это будут самые масштабные изменения в работе секс-индустрии Амстердама за несколько десятилетий.

По словам Фемке Халсемы, все эти шаги будут направлены, в частности, на борьбу с торговлей людьми, а также с туристами, которые иногда ведут себя нагло и издеваются над работницами квартала красных фонарей.

При этом мэр города заверила: о запрете проституции не говорится.

"Думаю, многие женщины, там работают, чувствуют себя униженными и высмеянными - это одна из причин, почему мы думаем о введении изменений", - говорит Халсема.

По ее словам, власти также размышляет над идеей создания в городе обособленной "эротической зоны".

Прежде чем принять какие-либо решения, все возможные варианты обсудят с местными жителями и бизнесменами.

Анализ Анны Хулиген, корреспондентка BBC в Гааге

Самое поразительное в этой программе "радикальных обновлений" - то, что возможность полного запрета проституции даже не рассматривается.

Запрет женщинам рекламировать себя в витринах квартала красных фонарей уничтожит главный туристический аттракцион Амстердама. Многие женщины, работающие в этих борделях, говорят, что работа в "витринах" в центре города позволяет им чувствовать себя в большей безопасности.

Многие секс-работниц откровенно опасаются переезда в другие районы, не так тщательно охраняются полицией.

Кроме того, во многих возникают сомнения относительно того, приведет уменьшение количества борделей к снижению спроса на секс-услуги.

Тема проституции в Нидерландах все чаще становится темой споров между местными феминистками. Одни считают, что секс-торговля является унижением и эксплуатацией женщин, тогда как другие настаивают: каждая женщина имеет право самостоятельно выбирать, как ей распоряжаться собственным телом.

Значительное количество работников секс-индустрии Амстердама считают, что вместо изгнания секс-работниц из центра города, власть должна лучше следить за поведением туристов.