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Espreso.tvМирЖертвами пожара на "Лошарике" стали два Героя России

Жертвами пожара на "Лошарике" стали два Героя России

Минобороны РФ через два дня после трагедии обнародовало имена 14 моряков-подводников, погибших во время пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море

Как сообщают Ведомости, жертвами пожара стали 14 человек:

1. Герой РФ, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович.

2. Герой РФ, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович.

3. Капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович.

4. Капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович.

5. Капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич.

6. Капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович.

7. Капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич.

8. Капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич.

9. Капитан 2 ранга Сергей Петрович Данильченко.

10. Капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович.

11. Подполковник м/с Васильев Александр Сергеевич.

12. Капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич.

13. Капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич.

14. Капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.

Напомним, 14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Отмечается, что моряки погибли из-за отравления продуктами горения.

Пожар произошел 1 июля в территориальных водах России на аппарате, изучавшем придонное пространство и дно Мирового океана в интересах ВМФ.

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