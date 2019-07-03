Жертвами пожара на "Лошарике" стали два Героя России
Как сообщают Ведомости, жертвами пожара стали 14 человек:
1. Герой РФ, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович.
2. Герой РФ, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович.
3. Капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович.
4. Капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович.
5. Капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич.
6. Капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович.
7. Капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич.
8. Капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич.
9. Капитан 2 ранга Сергей Петрович Данильченко.
10. Капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович.
11. Подполковник м/с Васильев Александр Сергеевич.
12. Капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич.
13. Капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич.
14. Капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.
Напомним, 14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Отмечается, что моряки погибли из-за отравления продуктами горения.
Пожар произошел 1 июля в территориальных водах России на аппарате, изучавшем придонное пространство и дно Мирового океана в интересах ВМФ.
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