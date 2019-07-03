Зеленский в Канаде договорился о поставках оружия в Украине

3 июля, 2019, 08:24

Об этом сообщает сайт президента.

"Я думаю, мы можем откровенно об этом говорить: мы договорились о поставках бронетехники и о том, что будем развивать сотрудничество в этой сфере", - сообщил Зеленский.

Однако, он отказался разглашать детали к подписи соглашения.

В то же время Трюдо подтвердил прогресс в вопросе поддержки Украины в защите ее территории и суверенитета.

"Да, мы продвигаемся вперед в дискуссиях по вопросу вооруженной поддержки Украины. Кроме военной миссии, в которой участвует Канада, мы также добавили Украину в список для закупки канадской оружия. И это положительное решение", - заявил он.

Трюдо добавил, что уже есть инвестиции канадских компаний в производство боеприпасов в Украине и они продолжат работать с Украиной для того, чтобы она получала поддержку, которая ей нужна со стороны Вооруженных сил Канады.