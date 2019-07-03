//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский в Канаде договорился о поставках оружия в Украине

Зеленский в Канаде договорился о поставках оружия в Украине


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский договорился с канадским премьер-министром Джастином Трюдо о поддержке Украины в оборонной сфере

Об этом сообщает сайт президента.

"Я думаю, мы можем откровенно об этом говорить: мы договорились о поставках бронетехники и о том, что будем развивать сотрудничество в этой сфере", - сообщил Зеленский.

Однако, он отказался разглашать детали к подписи соглашения.

В то же время Трюдо подтвердил прогресс в вопросе поддержки Украины в защите ее территории и суверенитета.

"Да, мы продвигаемся вперед в дискуссиях по вопросу вооруженной поддержки Украины. Кроме военной миссии, в которой участвует Канада, мы также добавили Украину в список для закупки канадской оружия. И это положительное решение", - заявил он.

Трюдо добавил, что уже есть инвестиции канадских компаний в производство боеприпасов в Украине и они продолжат работать с Украиной для того, чтобы она получала поддержку, которая ей нужна со стороны Вооруженных сил Канады.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 июля, 2019 среда

2 июля, 2019 вторник

больше новостей

3 июля, 2019 среда

2 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать