Зеленский в Канаде договорился о поставках оружия в Украине
Об этом сообщает сайт президента.
"Я думаю, мы можем откровенно об этом говорить: мы договорились о поставках бронетехники и о том, что будем развивать сотрудничество в этой сфере", - сообщил Зеленский.
Однако, он отказался разглашать детали к подписи соглашения.
В то же время Трюдо подтвердил прогресс в вопросе поддержки Украины в защите ее территории и суверенитета.
"Да, мы продвигаемся вперед в дискуссиях по вопросу вооруженной поддержки Украины. Кроме военной миссии, в которой участвует Канада, мы также добавили Украину в список для закупки канадской оружия. И это положительное решение", - заявил он.
Трюдо добавил, что уже есть инвестиции канадских компаний в производство боеприпасов в Украине и они продолжат работать с Украиной для того, чтобы она получала поддержку, которая ей нужна со стороны Вооруженных сил Канады.
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