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Espreso.tvОбществоЗеленский просрочил конституционный срок ответа по закону о ВСК, который предусматривает импичмент, - Парубий

Зеленский просрочил конституционный срок ответа по закону о ВСК, который предусматривает импичмент, - Парубий

Президент Украины Владимир Зеленский должен был до 27 июня сообщить Реде о своем решении относительно закона о временных следственных комиссиях, предусматривающего процедуру импичмента

Об этом голова Верховной Рады Андрей Парубий заявил во время заседания парламента, передает Еспресо.TV

"Информирую: президент Зеленский должен был до 27 июня дать ответ по поводу закона о ВСК. Согласно Конституции, прошло 15 дней. Должно быть или наложенное" вето ", или объяснения и дополнения, или поддержка этого закона. Документ до сих пор не пришел в Верховную Раду ", - заявил Парубий.

Голова Рады обратился в Офис Президенту с требованием передать документ в парламент.

"В СМИ появилась информация, что Зеленский наложил вето на этот закон. Если это действительно так, нам нужен этот законопроект, чтобы мы смогли преодолеть это вето или проголосовать за предложения. Это фундаментальный закон о защите украинского парламентаризма, который регламентирует парламентский контроль" , - добавил Парубий.

Отметим, что голова Рады Андрей Парубий 12 июня подписал закон "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", предусматривающий процедуру импичмента президента.

 

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