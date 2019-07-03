Исправительные работы и арест: что предусматривает законопроект о "дематюкации" языка

3 июля, 2019, 18:50

Целью законопроекта №10414 является борьба с использованием нецензурной брани на телевидении, радио и в интернете, рядовых граждан он не касается

На сайте Верховной Рады обнародовали пояснительную записку к проекту закона "О противодействии сквернословию" (о дематюкации языка).

В частности автор законопроекта Ольга Богомолец отмечает, что примитивная грязная брань исторически была чужой для украинцев. "Она пришла в нашу современную язык как заимствование из русской культуры. Брань, которую на протяжении веков насаждали российские колонизаторы, сегодня "насаждают" в публичном пространстве и медиа", - считает нардеп.

Она добавила, что украинцы не любили и не употребляли грубости "ниже пояса".

"Отстаивать родной язык, как основу существования страны, бороться за его употребление и распространение, за квоты на радио и телевидении и одновременно загрязнять его бранью, на мой взгляд, является предательством национальных интересов", - отметила Богомолец.

Проект закона предусматривает внесение изменений в ряд законов Украины.

Так, предлагается определить термин "сквернословие (нецензурная брань)" и урегулировать вопрос замены любой буквы при употреблении слов и выражений в СМИ и в интернете, на которые распространяется термин "сквернословие (нецензурная брань)".

Законопроектом предлагается недопущение использования на радио и телевидении любых аудиовизуальных произведений (кроме фильмов), содержащих бранные слова.

За нарушение закона для СМИ предлагается установить штраф в размере 10 процентов размера лицензионного сбора за трансляции аудиовизуальных произведений. Полученные от уплаты штрафов средства будут перечислены на поддержку и развитие Украинского культурного фонда.

Предусматривается установление "штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток" для распространения в СМИ материалов с бранью.

За нецензурную брань, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан во время трансляции в эфир, грозит штраф от сорока до семидесяти пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Для публичных лиц - установление штрафа от семидесяти пяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также должно быть четко определено понятие "публичное лицо" и "нецензурная брань".

"Для тех, кому мат является неотъемлемой частью ежедневного личного жизненного пространства - сообщаю - этот закон вас пока не касается. Действие закона распространяется только на публичных лиц и средства массовой информации", - добавила Богомолец.