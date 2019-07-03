Иран пригрозил нарастить уровень обогащения урана

3 июля, 2019, 18:53

Президент Ирана Рухани заявил, что после 7 июля Тегеран нарастит уровень обогащения урана до уровня, превышающего лимит, установленный в соглашении по ядерной программе 2015 года

"Наш уровень обогащения [урана] больше не будет 3,67%. Мы отложим обязательства, чтобы [увеличить] уровень, согласно нашим потребностям. Мы поднимем его выше 3,67%", - сказал Рухани, передает Reuters.

По его словам, действия Ирана могут быть отменены. "Все наши действия могут быть возвращены в прежнее состояние в течение одного часа, почему вы беспокоитесь?", - сказал он.

Уран, обогащенный до 3,67%, считается пригодным для производства электроэнергии и максимально допустимым в рамках ядерного соглашения.

Рухани добавил, что если другие участники ядерного соглашения не выполнят своих обязательств, то Тегеран после 7 июля начнет восстановление тяжеловодного реактора в Араке, на котором возможно производство оружейного плутония.

Напомним, что 1 июля Иран превысил лимит запасов низкообогащенного урана, установленный ядерным соглашением от 2015 года.