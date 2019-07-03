Иран пригрозил нарастить уровень обогащения урана
"Наш уровень обогащения [урана] больше не будет 3,67%. Мы отложим обязательства, чтобы [увеличить] уровень, согласно нашим потребностям. Мы поднимем его выше 3,67%", - сказал Рухани, передает Reuters.
По его словам, действия Ирана могут быть отменены. "Все наши действия могут быть возвращены в прежнее состояние в течение одного часа, почему вы беспокоитесь?", - сказал он.
Уран, обогащенный до 3,67%, считается пригодным для производства электроэнергии и максимально допустимым в рамках ядерного соглашения.
Рухани добавил, что если другие участники ядерного соглашения не выполнят своих обязательств, то Тегеран после 7 июля начнет восстановление тяжеловодного реактора в Араке, на котором возможно производство оружейного плутония.
Напомним, что 1 июля Иран превысил лимит запасов низкообогащенного урана, установленный ядерным соглашением от 2015 года.
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