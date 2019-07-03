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Espreso.tvОбществоВозвращение РФ в ПАСЕ: глава делегации Великобритании призвал украинцев "оставаться и бороться"

Возвращение РФ в ПАСЕ: глава делегации Великобритании призвал украинцев "оставаться и бороться"


фото: voa
Глава делегации Великобритании в ПАСЕ Роджер Гейл назвал "большой ошибкой" предложения приостановить участие Украины в ПАСЕ в знак протеста против отказа от наказания России

Об этом передает "Голос Америки".

"Нам надо оставаться там и бороться за то, во что некоторые из нас продолжают верить. Мы верим в права человека. Нам надо и дальше ставить вопрос о расследовании дела MН-17, отравлении Скрипаля", - заявил Гейл.

Он добавил, что все вскоре пожалеют о решении по возврату РФ в организацию.

"Я в ужасе от того, как повели себя некоторые из моих коллег в Парламентской ассамблее. Я считаю, что они подорвали доверие к ПАСЕ. Я боюсь, что они и все мы еще пожалеем об этом. Я предполагаю, что и сейчас кое-кто, вернувшись домой, думаэт о том, правильно ли они поступили. Ответ на это - нет", - сказал британский политик.

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