Возвращение РФ в ПАСЕ: глава делегации Великобритании призвал украинцев "оставаться и бороться"
3 июля, 2019, 15:06
Глава делегации Великобритании в ПАСЕ Роджер Гейл назвал "большой ошибкой" предложения приостановить участие Украины в ПАСЕ в знак протеста против отказа от наказания России
Об этом передает "Голос Америки".
"Нам надо оставаться там и бороться за то, во что некоторые из нас продолжают верить. Мы верим в права человека. Нам надо и дальше ставить вопрос о расследовании дела MН-17, отравлении Скрипаля", - заявил Гейл.
Он добавил, что все вскоре пожалеют о решении по возврату РФ в организацию.
"Я в ужасе от того, как повели себя некоторые из моих коллег в Парламентской ассамблее. Я считаю, что они подорвали доверие к ПАСЕ. Я боюсь, что они и все мы еще пожалеем об этом. Я предполагаю, что и сейчас кое-кто, вернувшись домой, думаэт о том, правильно ли они поступили. Ответ на это - нет", - сказал британский политик.
- Напомним, 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, пригласив Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.
- Делегация Украины обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула сессионный зал.
- Украина отозвала посла при СЕ для консультаций.
- ПАСЕ утвердила резолюцию, снимающую все санкции против России.
- Делегации Украины и 6 стран покинули ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.
- Россия отказывается погашать долг перед Советом Европы.
- Комитет Рады предлагает украинской делегации в ПАСЕ приостановить работу до тех пор, пока РФ не выполнит свои обязательства.
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