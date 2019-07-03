Во Львове в маршрутке мужчина устроил стрельбу

3 июля, 2019, 11:18

Пострадавших в результате происшествия нет, по факту возбуждено уголовное производство по статье "хулиганство"

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.

Стрельба произошла вечером 2 июля.

"В полицию поступило сообщение о том, что на улице Владимира Великого во Львове, во время проезда в маршрутном такси, неизвестный мужчина выстрелил из неизвестного оружия. Граждане задержали злоумышленника, после чего сообщили о происшествии правоохранителей", - отметили в полиции.

Личность злоумышленника уже установлена: им оказался девятнадцатилетний львовянин. Также с места происшествия полицейские изъяли стартовый пистолет, который направлен на экспертное исследование.

Сообщается, что во время проезда в маршрутном такси мужчина вел себя неадекватно, на замечания пассажиров не реагировал, а в дальнейшем - вытащил оружие и осуществил один выстрел. Пострадавших в результате происшествия нет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Мужчине грозит штраф или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет. Сейчас продолжается досудебное расследование, назначены экспертизы.