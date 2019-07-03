В Виннице арестовали полицейского, подозреваемого в причастности к гибели соратника Гриценко
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Суд в Виннице взял под стражу полицейского, в результате конфликта с которым представитель партии "Гражданская позиция" Александр Комарницкий получил травму головы и впоследствии скончался в больнице.
Подозреваемому в превышении служебных полномочий избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
Ранее суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Правоохранители подали апелляцию с ходатайством на изменение меры пресечения. Сегодня Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил ходатайство об обжаловании.
Согласно по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
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