В Украине из-за непогоды 525 населенных пунктов остались без электричества, пострадали 4 человека

3 июля, 2019, 09:43

В результате осложнения погодных условий в Украине были обесточены 525 населенных пунктов в 13 областях

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, в Днепропетровской области без электроэнергии остались 163 населенных пункта, в Черниговской - 110 населенных пунктов, в Винницкой - 57, в Николаевской - 41, в Черновицкой - 38, в Кировоградской - 35, в Донецкой - 26, в Луганской - 14, в Запорожской - 12, в Житомирской - 11, в Сумской - 9, в Черкасской - 6, в Киевской - 3.

Кроме того, в Черновицкой области 2 июля в результате свержения деревьев пострадали 2 человека, а в 10 населенных пунктах Хотинского и Кельменецкого районов были повреждены крыши 75 жилых домов и 6 объектов социальной сферы.

Также от падения дерева пострадали 2 человека в г.. Днепр, а в Днепропетровской области из-за повреждения газопроводов было прекращено газоснабжение в с. Новопилля (2200 абонентов), с. Желтое (86 абонентов) и в г.. Кривой Рог (19 абонентов). В Кривом Роге также были повреждены крыши 36 жилых домов и дома культуры.

В Винницкой области в 7 населенных пунктах Томашпольского, Тульчинского и Черновицкого районов из-за падения деревьев были повреждены крыши жилых домов и 9 объектов социальной сферы.