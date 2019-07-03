В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

3 июля, 2019, 18:24

Социальные сети Instagram и Facebook дают временные сбои по всему миру

Об этом сообщает портал Downdetector.

Сбой в работе социальной сети Facebook наблюдается в среду в ряде стран мира, в том числе и в Украине. В частности, проблемы в работе Facebook зафиксированы с 16:53 по Киеву.

Что касается социальной сети Instagram, проблемы в работе наблюдаются с 15:45. Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в США, Великобритании и Франции. Сервис также плохо работает в Украине, Испании, Португалии, Италии, Германии, Дании, Венгрии, Греции и Канаде.

Напомним, в июне уже наблюдались сбои в работе Instagram. На неполадки жаловались пользователи из Украины, США, Франции, Испании, Греции и Германии. Добавим, что в марте этого года Facebook и Instagram пережили самые крупные сбои. Согласно данным сервиса Downdetector, проблема была глобальной.