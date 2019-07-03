В ООС призвали Нацсовет восстановить украиноязычное вещание на ОРДЛО и Крым

3 июля, 2019, 16:43

Командование и личный состав ООС обратились в Нацсовет с призывом как можно скорее принять решение о продлении разрешения на вещание единственной военной радиостанции "Армия FM", а также других украиноязычных радиостанций и телеканалов на оккупированные территории

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

"Шестой год подряд часть украинских территорий находится под российской оккупацией. Все это время на временно неподконтрольных правительству Украины территориях ведется массированное информационное зомбирование украинцев с помощью пропагандистских средств РФ. Украиноязычные телеканалы и радиостанции в районе проведения ООС - одно из действенных средств противостояния информационной внешней агрессии, донесения до местных жителей, до украинцев на временно оккупированных территориях, правдивой и оперативной информации. И в это непростое время остается нерешенным вопрос о продлении разрешений на осуществление вещания русскоязычных телеканалов и радиостанций, вещающих на территории Донбасса и АР Крым", - отметили в ООС.

В заявлении также отметили, что из-за непринятия Нацсоветом решений о продлении разрешений, 11 июля единственное военное радио "Армия FM" потеряет вещание в Гирнике, Бахмутовке и на Чонгаре, а со 2 августа прекратится трансляция в Мариуполе, Бахмуте, Волновахе, Славянске, Краматорске, Светлодарске и Попасной. Это, фактически, большая часть покрытия "Армии FM" в районе проведения ООС.

"Информационный фактор борьбы не менее важен, чем вооруженный. "Армия FM" - неотъемлемая составная часть нашего информационного фронта в борьбе за украинский Донбасс, Луганщину, Крым", - добавили в заявлении.