В ООС призвали Нацсовет восстановить украиноязычное вещание на ОРДЛО и Крым
Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.
"Шестой год подряд часть украинских территорий находится под российской оккупацией. Все это время на временно неподконтрольных правительству Украины территориях ведется массированное информационное зомбирование украинцев с помощью пропагандистских средств РФ. Украиноязычные телеканалы и радиостанции в районе проведения ООС - одно из действенных средств противостояния информационной внешней агрессии, донесения до местных жителей, до украинцев на временно оккупированных территориях, правдивой и оперативной информации. И в это непростое время остается нерешенным вопрос о продлении разрешений на осуществление вещания русскоязычных телеканалов и радиостанций, вещающих на территории Донбасса и АР Крым", - отметили в ООС.
В заявлении также отметили, что из-за непринятия Нацсоветом решений о продлении разрешений, 11 июля единственное военное радио "Армия FM" потеряет вещание в Гирнике, Бахмутовке и на Чонгаре, а со 2 августа прекратится трансляция в Мариуполе, Бахмуте, Волновахе, Славянске, Краматорске, Светлодарске и Попасной. Это, фактически, большая часть покрытия "Армии FM" в районе проведения ООС.
"Информационный фактор борьбы не менее важен, чем вооруженный. "Армия FM" - неотъемлемая составная часть нашего информационного фронта в борьбе за украинский Донбасс, Луганщину, Крым", - добавили в заявлении.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем