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Espreso.tvОбществоВ новом составе Европарламента 40% женщин, самой младшей - 21 год

В новом составе Европарламента 40% женщин, самой младшей - 21 год

Количество женщин депутатов в новом составе Европарламента достигло 40%

Об этом говорится на сайте организации, передает Европейская правда .

Отмечается, что в предыдущем составе 2014 женщин было 37%.

По данным, Европарламента, 61% евродепутатов избранные на должность впервые.

Самым молодым евродепутатом является 21-летняя представительница Дании Кира Питер-Хансен, а самым старшим - 82-летний бывший премьер Италии Сильвио Берлускони.

Новый Европарламент состоит из 7 политических групп - на одну один меньше, чем предыдущий.

Начиная с 2009 года, политическая группа состоит по крайней мере из 25 депутатов, избираемых по крайней мере в 7 государствах-членах.

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