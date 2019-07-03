В новом составе Европарламента 40% женщин, самой младшей - 21 год

3 июля, 2019, 13:28

Количество женщин депутатов в новом составе Европарламента достигло 40%

Об этом говорится на сайте организации, передает Европейская правда .

Отмечается, что в предыдущем составе 2014 женщин было 37%.

По данным, Европарламента, 61% евродепутатов избранные на должность впервые.

Самым молодым евродепутатом является 21-летняя представительница Дании Кира Питер-Хансен, а самым старшим - 82-летний бывший премьер Италии Сильвио Берлускони.

Новый Европарламент состоит из 7 политических групп - на одну один меньше, чем предыдущий.

Начиная с 2009 года, политическая группа состоит по крайней мере из 25 депутатов, избираемых по крайней мере в 7 государствах-членах.