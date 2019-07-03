В Молдове арестовали активы олигарха Плахотнюка
Об этом сообщает издание Newsmaker.
Среди арестованного имущества - отель Nobil и помещения телеканалов Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3.
В Национальном центре борьбы с коррупцией уточнили, что арест наложили в связи с расследованием выведения средств из банковской системы Молдовы.
Напомним, Плахотнюк покинул Молдову после недавней смены власти и сейчас находится за границей.
В 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, были выведены за границу около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, а средства вкладчикам и экономическим агентам были возвращены за счет активов государства. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP. Первый доклад был представлен общественности, а второй доклад был засекречен и хранится в Генеральной прокуратуре.
Парламент Молдовы создал специальную комиссию по расследованию всех обстоятельств кражи средств из молдавской банковской системы.
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