В Киеве таксист ударил припаркованный автомобиль, сбил мужчину, бросил машину и убежал, разбросав деньги

3 июля, 2019, 07:39

В ночь на 3 июля в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля такси, водитель которого в дальнейшем скрылся с места происшествия

Об этом сообщают "Вартови. Еспресо" .

Инцидент произошел на ул. Ивашкевича. Автомобиль такси Skoda въехал в припаркованный автомобиль. По словам очевидцев, прохожие, которые увидели, что таксист пытается уехать с места происшествия, стали перед автомобилем и помешали водителю поехать. Однако таксист начал двигаться и сбил мужчину, который стоял перед машиной.

После этого водитель выскочил из машины и скрылся в неизвестном направлении, разбросав деньги.

Пострадавшего мужчину забрала "скорая". Подробности происшествия выясняют следователи.