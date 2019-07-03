В Киеве таксист ударил припаркованный автомобиль, сбил мужчину, бросил машину и убежал, разбросав деньги
3 июля, 2019, 07:39
В ночь на 3 июля в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля такси, водитель которого в дальнейшем скрылся с места происшествия
Об этом сообщают "Вартови. Еспресо" .
Инцидент произошел на ул. Ивашкевича. Автомобиль такси Skoda въехал в припаркованный автомобиль. По словам очевидцев, прохожие, которые увидели, что таксист пытается уехать с места происшествия, стали перед автомобилем и помешали водителю поехать. Однако таксист начал двигаться и сбил мужчину, который стоял перед машиной.
После этого водитель выскочил из машины и скрылся в неизвестном направлении, разбросав деньги.
Пострадавшего мужчину забрала "скорая". Подробности происшествия выясняют следователи.
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