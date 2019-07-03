В Киеве мужчины в масках со стрельбой похитили более 1 млн гривен

3 июля, 2019, 22:54

3 июля в Киеве на улице Большая Васильковская произошло вооруженное нападение. Трое людей в масках похитили сумку с деньгами из автомобиля Renault Megan и скрылись в неизвестном направлении

Об этом сообщает Информатор.

Мужчины в черных масках и сделали один выстрел. Все это сопровождалось криками. Целью нападавших была сумка. Она находилась рядом со вторым мужчиной, который сидел сзади. Нападавшие вырвали из его рук сумку и скрылись на автомобиле Audi.

Все произошло во дворе жилого дома примерно в 16:30. По предварительным данным в сумке был 1,17 млн гривен.

Пострадавших нет. По факту нападения открыто уголовное производство.