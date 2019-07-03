В Киеве мужчины в масках со стрельбой похитили более 1 млн гривен
3 июля, 2019, 22:54
3 июля в Киеве на улице Большая Васильковская произошло вооруженное нападение. Трое людей в масках похитили сумку с деньгами из автомобиля Renault Megan и скрылись в неизвестном направлении
Об этом сообщает Информатор.
Мужчины в черных масках и сделали один выстрел. Все это сопровождалось криками. Целью нападавших была сумка. Она находилась рядом со вторым мужчиной, который сидел сзади. Нападавшие вырвали из его рук сумку и скрылись на автомобиле Audi.
Все произошло во дворе жилого дома примерно в 16:30. По предварительным данным в сумке был 1,17 млн гривен.
Пострадавших нет. По факту нападения открыто уголовное производство.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем