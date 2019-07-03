В Конгрессе США представили резолюцию с осуждением решения ПАСЕ по России

"Сопредседатели Конгрессового украинского кокуса представили двухпартийную резолюцию, в которой осудили решение ПАСЕ о восстановлении права голоса делегации РФ", - отмечается в сообщении.

В документе выражается также "глубокая обеспокоенность" в связи с решением ПАСЕ, которое снимает наказание с России и диктатора Путина.

"Россия была справедливо изгнана из Совета Европы из-за атаки против суверенитета Украины в Крыму. Российские силы не только остались в Крыму, РФ начала смертоносную войну на украинском Донбассе и продолжила осуществлять по всему миру дестабилизирующие кампании по дезинформации, направленные на подрыв международных демократических институтов", - напомнили американские законодатели.

Кроме того, указывается, что Россия осуществила опасное нападение на корабли украинских ВМС, незаконно захватила в Керченском проливе три корабля и 24 украинских моряков, продолжает удерживать их несмотря на решение Международного трибунала по морскому праву.

"Россия не должна поощряться за свое поведение против демократии, которая повторяется снова и снова. Призываем всех коллег в Палате представителей поддержать эту двухпартийную резолюцию", - отмечается в заявлении, обнародованном конгрессменами США.