Украинский дом могут превратить в Офис президента за полгода, - Юнаков

3 июля, 2019, 22:00

При наличии должного финансирования реконструкцию Украинского дома под Офис президента можно провести за 6-9 месяцев

Об этом во время презентации концепции Офиса Президента в Украинском доме рассказал архитектор Иван Юнаков, сообщает Укринформ.

"Если будет нормальное финансирование, то это (реконструкцию, - ред.) можно сделать за 6-9 месяцев. Например, новый железнодорожный вокзал построили за 8 месяцев. Если будет поставлена задача, то это вполне возможно. Все зависит от финансирования и политической воли" - сказал Юнаков.

По его словам, конкурс на разработку концепции Офиса не проводился, поскольку автор проекта "Киевпроект" передал авторские права в другой проектный институт.

"Мы сейчас работаем над задачей. Именно моя работа - подготовка технического задания на будущее проектирование. То есть, я занимаюсь планировочной структурой будущего Офиса Президента, разрабатываю количество департаментов, количество директоратов, кабинетов, чтобы все люди, которые сейчас работают в старой администрации, переехали в новый Офис Президента ", - сказал Юнаков.

Он рассказал, что Офис должен быть просторный, открытый, все департаменты, которые сейчас разбросаны на четырех этажах, будут на одном этаже.

По словам архитектора, президент Владимир Зеленский согласовал концепцию нового Офиса, "но планировочное решение изменилось и показывать мы не можем все детали по ряду причин - это стратегический объект".

Юнаков уточнил, что работы по реконструкции, исходя из расценок по Минрегиона, будут стоить около 300 млн грн.

"Но это все зависит от того какое будет техническое инженерное оснащение", - отметил архитектор.