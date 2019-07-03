Украина готова присоединиться к новой программе МВФ после формирования правительства, - Зеленский

3 июля, 2019, 11:43

Об этом сообщает сайт президента.

"Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, во время которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства", - сказал Зеленский.

Он добавил, что видит проведения большой приватизации уже в 2019 году.

"Отменены более 160 указов, которые создавали давление на бизнес, и мы видим проведения этой приватизации уже в 2019 году", - заявил президент.