Украина готова присоединиться к новой программе МВФ после формирования правительства, - Зеленский
3 июля, 2019, 11:43
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером
Об этом сообщает сайт президента.
"Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, во время которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства", - сказал Зеленский.
Он добавил, что видит проведения большой приватизации уже в 2019 году.
"Отменены более 160 указов, которые создавали давление на бизнес, и мы видим проведения этой приватизации уже в 2019 году", - заявил президент.
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