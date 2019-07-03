Травмированный Неймар бурно отпраздновал победу Бразилии над Аргентиной

3 июля, 2019, 11:41

Лидер сборной Бразилии Неймар, который залечивает травму, вместе с командой отпраздновал победу над Аргентиной

Фото празднования изложенное на странице CBF Futebol в twitter.

В финале Кубка Америки сборная Бразилии обыграла Аргентину со счетом 2: 0 . Нападающий Неймар не участвовал в этом матче из-за травмы, однако после поединка зашел в раздевалку и вместе с партнерами отпраздновал выход в финал турнира.

Бразилия стала первым финалистом Кубка Америки, где встретится с победителем матча Чили - Перу. Аргентина сыграет в матче за третье место 6 июля.