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Espreso.tvСпортТравмированный Неймар бурно отпраздновал победу Бразилии над Аргентиной

Травмированный Неймар бурно отпраздновал победу Бразилии над Аргентиной


фото: twitter
Лидер сборной Бразилии Неймар, который залечивает травму, вместе с командой отпраздновал победу над Аргентиной

Фото празднования изложенное на странице CBF Futebol в twitter.

В финале Кубка Америки сборная Бразилии обыграла Аргентину со счетом 2: 0 . Нападающий Неймар не участвовал в этом матче из-за травмы, однако после поединка зашел в раздевалку и вместе с партнерами отпраздновал выход в финал турнира.

Бразилия стала первым финалистом Кубка Америки, где встретится с победителем матча Чили - Перу. Аргентина сыграет в матче за третье место 6 июля.

  • Напомним, 6 июня стало известно, что звездный нападающий сборной Бразилии Неймар не смог доиграть товарищеский поединок против Катара.
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