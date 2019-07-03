Травмированный Неймар бурно отпраздновал победу Бразилии над Аргентиной
3 июля, 2019, 11:41
Лидер сборной Бразилии Неймар, который залечивает травму, вместе с командой отпраздновал победу над Аргентиной
Фото празднования изложенное на странице CBF Futebol в twitter.
В финале Кубка Америки сборная Бразилии обыграла Аргентину со счетом 2: 0 . Нападающий Неймар не участвовал в этом матче из-за травмы, однако после поединка зашел в раздевалку и вместе с партнерами отпраздновал выход в финал турнира.
Бразилия стала первым финалистом Кубка Америки, где встретится с победителем матча Чили - Перу. Аргентина сыграет в матче за третье место 6 июля.
A ALEGRIA DE ESTAR NA FINAL!- CBF Futebol (@CBF_Futebol) 3 июля 2019 г.
| #BRAxARG #JogaBola
Foto: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/o3LpwKtfXp
- Напомним, 6 июня стало известно, что звездный нападающий сборной Бразилии Неймар не смог доиграть товарищеский поединок против Катара.
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