Сутки на фронте: 13 обстрелов, пострадал боец ООС. Оккупанты потеряли трех боевиков

3 июля, 2019, 08:00

Во вторник, 2 июля, российские военные на Донбассе 13 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из минометов запрещенного Минскими договоренностями калибра 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил у Лебединского из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Марьинки - с 82-мм минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Новотроицкого - с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета, под Красногоровка - из крупнокалиберных пулеметов, в окрестностях Широкино - с ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские позиции возле Новолуганского из минометов калибра 82 мм, станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, около Болотной - с 82-мм минометов.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевого травмирования. На каждый обстрел Объединенные силы ответили российским наемникам с запрещенной минского договоренностями оружия. По данным разведки, 2 июля оккупанты потеряли одного боевика погибшим, еще двое - ранеными.

С начала дня 3 июля станет на 7:00 обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.