Суд отпустил под домашний арест экс-переводчика Гройсмана, которого обвиняют в госизмене

3 июля, 2019, 19:40

Голосеевский районный суд 3 июля отпустил экс-переводчика премьер-министра Станислава Ежова, обвиняемого в государственной измене, из СИЗО под домашний арест

Об этом сообщает Радио Свобода.

Адвокат Валентин Рыбин подал ходатайство об изменении меры пресечения днем ранее - 2 июля. Он попросил суд назначить Ежову ночной домашний арест с 22:00 до 7:00. Свою просьбу адвокат обосновал тем, что недавно Конституционный суд отменил норму, согласно которой к обвиняемым в государственной измене применяется только содержание под стражей. Он также добавил, что во время суда сторона обвинения, по его мнению, не доказала ни вину Ежова, ни то, что в случае освобождения из-под стражи он может скрываться или влиять на свидетелей.

В ответ прокурор Игорь Крынин подал встречное ходатайство. Он попросил продлить Ежову арест с правом выхода под залог в размере 8,3 миллиона гривен. Прокурор обосновал необходимость такой меры тем, что, по данным контрразведывательного управления СБУ, переводчик может сбежать в Россию.

3 июля председательствующая судья Елена Первушина объявила решение, согласно которому ходатайство прокурора было отклонено, а защиты - удовлетворено частично. Судейская коллегия назначила Ежову круглосуточный домашний арест и обязала носить электронное средство контроля.