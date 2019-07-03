Суд отпустил под домашний арест экс-переводчика Гройсмана, которого обвиняют в госизмене
Об этом сообщает Радио Свобода.
Адвокат Валентин Рыбин подал ходатайство об изменении меры пресечения днем ранее - 2 июля. Он попросил суд назначить Ежову ночной домашний арест с 22:00 до 7:00. Свою просьбу адвокат обосновал тем, что недавно Конституционный суд отменил норму, согласно которой к обвиняемым в государственной измене применяется только содержание под стражей. Он также добавил, что во время суда сторона обвинения, по его мнению, не доказала ни вину Ежова, ни то, что в случае освобождения из-под стражи он может скрываться или влиять на свидетелей.
В ответ прокурор Игорь Крынин подал встречное ходатайство. Он попросил продлить Ежову арест с правом выхода под залог в размере 8,3 миллиона гривен. Прокурор обосновал необходимость такой меры тем, что, по данным контрразведывательного управления СБУ, переводчик может сбежать в Россию.
3 июля председательствующая судья Елена Первушина объявила решение, согласно которому ходатайство прокурора было отклонено, а защиты - удовлетворено частично. Судейская коллегия назначила Ежову круглосуточный домашний арест и обязала носить электронное средство контроля.
- СБУ задержала переводчика премьер-министра Украины Станислава Ежова 20 декабря 2017 года. С тех пор он находится под арестом. Против Ежова открыли производство по статье 111 Уголовного кодекса - государственная измена.
- По версии следствия, переводчик был завербован российскими спецслужбами во время поездки в Санкт-Петербург в июне 2017 года. СБУ и военная прокуратура считают, что он посылал в разведуправление России по электронной почте закрытую информацию о работе правительства Украины и его главы Владимира Гройсмана.
- 25 июня этого года КСУ признал незаконной норму Уголовно-процессуального кодекса об избрании подозреваемым в государственной измене или террористических действиях пресечения только в виде содержания под стражей.
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