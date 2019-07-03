США ввели санкции против Кубы за перевозку нефти из Венесуэлы
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как сообщается, санкции Минфина позволят сорвать попытки президента Венесуэлы Николаса Мадуро использовать нефть как способ "поторговаться".
"Санкции против министерства Cubametales сорвут попытки Мадуро использовать венесуэльскую нефть в качестве способа поторговаться, чтобы помочь его сторонникам купить защиту у Кубы и других злоумышленных иностранных сторон", - заявил министр финансов Соединенных Штатов Америки Стивен Мнучин.
При этом ведомство вывело из-под санкций итальянские и мальтийские танкеры, связанные с компанией PB Tankers SPA. Мнучин отметил, что это решение напоминает о том, что положительные изменения в поведении могут привести к отмене ограничений.
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