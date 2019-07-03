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Espreso.tvСпортСрна эмоционально отреагировал на возвращение в "Шахтер"

Срна эмоционально отреагировал на возвращение в "Шахтер"


фото: shakhtar.com
Экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна эмоционально прокомментировал возвращение в донецкий клуб в качестве тренера

37-летний хорват написал об этом в instagram.

"Рад вернуться в свою футбольную семью, в свой шахтерский дом. Открывая новую главу в книге моей жизни, хочу поблагодарить всех, кто дал мне возможность вернуться в клуб. Огромное желание работать и приносить пользу команде, клубу, работать на новые победы так же тщательно и с такой же самоотдачей, как я это делал, когда был игроком. Верю, что помогу «Шахтеру» в будущем завоевать трофеи, получить новые титулы! Мы вместе, и я очень счастлив ", - рассказал Срна.

Хорват выступал в составе "горняков" с 2003-го по 2018-й годы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Советов вернуться в свою футбольную семью, в свой шахтерский дом. Открывая новую главу в книге моей жизни, хочу поблагодарить всех кто дал мне возможность вернуться в клуб. Огромное желание работать и приносит пользу команде, клубу, работать на новые победы также усердно и с такой же самоотдачи, как я это делал, когда был игроком. Верю, что помогу «Шахтеру» в будущем завоевать трофеи, добыть новые титулы! Мы вместе и я очень счастлив!

Публикация от darijosrna (@darijosrna)

  • 20 июня "Шахтер" объявил новый тренерский штаб Луиша Каштру, который пригласил Дарио Срна , но решил обойтись без услуг хорвата Игоря Дуляя.
  • 20 июня стало известно, что экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна вернулся в свой бывший клуб в качестве тренера .

 

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