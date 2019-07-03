Шойгу требует как можно быстрее восстановить сгоревшего "Лошарика"

"Министр обороны (России, - ред.) Сергей Шойгу осмотрел глубоководный аппарат, в котором из-за пожара погибло 14 офицеров, и поручил как можно быстрее его восстановить и вернуть в действие. Такое задание он поставил перед командованием Северного флота", - говорится в сообщении.

В ходе рабочей поездки в Североморск, где находится аппарат, министр провел отдельное совещание с представителями предприятия-разработчика, добавили в российском Минобороны.

Российский военный эксперт, членкор Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков сообщил, что после пожара на борту глубоководного аппарата выжили четверо членов экипажа.

Ранее российские СМИ назвали несколько имен погибших: это Денис Долонский, Николай Филин, Андрей Воскресенский, Денис Опарин. Впоследствии сообщили имя еще одного погибшего, 37-летнего капитана второго ранга Дмитрия Соловьева.

Напомним, 14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Отмечается, что моряки погибли из-за отравления продуктами горения.

Пожар произошел 1 июля в территориальных водах России на аппарате, изучавшем придонное пространство и дно Мирового океана в интересах ВМФ.