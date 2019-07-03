Сборная Аргентины установила позорный антирекорд на Кубке Америки

3 июля, 2019, 11:21

Сборная Аргентины проиграла Бразилии в полуфинале Кубка Америки и продолжила свою серию без титулов до 26 лет

Об этом сообщил журналист Танкреди Палмере в twitter.

Сборная Аргентины не может выиграть ни одного титула на уровне национальных команд вот уже 26 лет.

Последний раз аргентинцы выигрывала турнир в 1993 году, когда стали победителями Кубка Америки. Вторая плохая серия команды без титулов продолжалась 19 лет - с 1959 до 1978 года.

В матче за третье место на Кубке Америки-2019 Аргентина сыграет с проигравшим в полуфинале Чили - Перу.

Аргентина является двукратным чемпионом мира и имеет 14 побед в Кубке Америки.

RECORD: Argentina will reach at least 27 years without titles. Their longest negative streak ever.

Their previous longest was 19 years from 1959 to 1978 - Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 3 июля 2019