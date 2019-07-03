Сборная Аргентины установила позорный антирекорд на Кубке Америки
3 июля, 2019, 11:21
Сборная Аргентины проиграла Бразилии в полуфинале Кубка Америки и продолжила свою серию без титулов до 26 лет
Об этом сообщил журналист Танкреди Палмере в twitter.
Сборная Аргентины не может выиграть ни одного титула на уровне национальных команд вот уже 26 лет.
Последний раз аргентинцы выигрывала турнир в 1993 году, когда стали победителями Кубка Америки. Вторая плохая серия команды без титулов продолжалась 19 лет - с 1959 до 1978 года.
В матче за третье место на Кубке Америки-2019 Аргентина сыграет с проигравшим в полуфинале Чили - Перу.
Аргентина является двукратным чемпионом мира и имеет 14 побед в Кубке Америки.
RECORD: Argentina will reach at least 27 years without titles. Their longest negative streak ever.- Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 3 июля 2019
Their previous longest was 19 years from 1959 to 1978
- 3 июля в полуфинальном поединке Кубка Америки-2019 сборная Бразилии победила Аргентину и пробилась в финал турнира.
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