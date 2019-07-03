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Espreso.tvСпортСборная Аргентины установила позорный антирекорд на Кубке Америки

Сборная Аргентины установила позорный антирекорд на Кубке Америки


фото: AP
Сборная Аргентины проиграла Бразилии в полуфинале Кубка Америки и продолжила свою серию без титулов до 26 лет

Об этом сообщил журналист Танкреди Палмере в twitter.

Сборная Аргентины не может выиграть ни одного титула на уровне национальных команд вот уже 26 лет.

Последний раз аргентинцы выигрывала турнир в 1993 году, когда стали победителями Кубка Америки. Вторая плохая серия команды без титулов продолжалась 19 лет - с 1959 до 1978 года.

В матче за третье место на Кубке Америки-2019 Аргентина сыграет с проигравшим в полуфинале Чили - Перу.

Аргентина является двукратным чемпионом мира и имеет 14 побед в Кубке Америки.

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