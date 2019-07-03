С начала суток на Донбассе ранены двое украинских военных
3 июля, 2019, 20:48
С начала суток российские оккупанты в Донбассе десять раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ООС с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил.
Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения.
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