Рыбаки стали свидетелями аварии на секретном подводном аппарате в России, - СМИ

3 июля, 2019, 17:16

Несколько рыбаков, ведущих нелегальный промысел в одной из бухт Баренцева моря, стали свидетелями аварийного всплытия подводной лодки, на которой произошел пожар

Об этом пишет российское издание СеверПост.

Как рассказал один из рыбаков, вечером 1 июля они шли в сторону острова Кильдин на лодке. Примерно в 21:30 по местному времени рыбаки увидели, как на поверхности воды появилась подводная лодка.

"Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел. На палубе люди бегают, суетятся", - рассказал рыбак.

После этого он с напарниками зашел в одну из бухт, откуда начал наблюдать за тем, что происходит.

По словам очевидца, через некоторое время к аппарату подошел военный корабль и два буксира.

Один из рыбаков добавил, что лодка шла быстро и своим ходом.

"Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре (залив на Мурманском берегу Баренцева моря, - ред.) выгружали тела", - отметил он.

Напомним, 14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.