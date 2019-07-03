Рыбаки стали свидетелями аварии на секретном подводном аппарате в России, - СМИ
Об этом пишет российское издание СеверПост.
Как рассказал один из рыбаков, вечером 1 июля они шли в сторону острова Кильдин на лодке. Примерно в 21:30 по местному времени рыбаки увидели, как на поверхности воды появилась подводная лодка.
"Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел. На палубе люди бегают, суетятся", - рассказал рыбак.
После этого он с напарниками зашел в одну из бухт, откуда начал наблюдать за тем, что происходит.
По словам очевидца, через некоторое время к аппарату подошел военный корабль и два буксира.
Один из рыбаков добавил, что лодка шла быстро и своим ходом.
"Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре (залив на Мурманском берегу Баренцева моря, - ред.) выгружали тела", - отметил он.
Напомним, 14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
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