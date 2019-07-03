Россия официально приостановила действие ракетного договора с США

3 июля, 2019, 16:05

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о прекращении российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который вступил в силу в 1988 году

В среду, 3 июля, соответствующий документ был обнародован на официальном портале правовой информации. Документ вступил в силу с момента опубликования.

Напомним, проект о прекращении ДРСМД, внесенный Путиным в Госдуму 30 мая, был принят российскими депутатами 18 июня.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Документ вступил в силу 1 июня 1988 года.

Он впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать но не разворачивать такие ракеты в будущем.

Однако, по мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории вооружение такого типа.