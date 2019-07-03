Россия официально приостановила действие ракетного договора с США
В среду, 3 июля, соответствующий документ был обнародован на официальном портале правовой информации. Документ вступил в силу с момента опубликования.
Напомним, проект о прекращении ДРСМД, внесенный Путиным в Госдуму 30 мая, был принят российскими депутатами 18 июня.
Он впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать но не разворачивать такие ракеты в будущем.
Однако, по мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории вооружение такого типа.
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