Регистрация Клюева и Шария кандидатами в нардепы: Кривонос призвал ЦИК не провоцировать ветеранов АТО

3 июля, 2019, 11:24

Регистрация кандидатов в народные депутаты главу АП времен Януковича Андрея Клюева и пророссийского блогера Анатолия Шария - это "степень неуважения к тысячи погибших на войне, которую развязали вышеназванные"

Об этом заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил в Facebook.

"Как это понимать? Провокация, или попытки проверить мощь нервов тех кто воевал за независимость нашей Украины последние 5 лет? ... Это манипуляции, которыми пытаются расшатать ситуацию внутри страны Уважаемые" пока "члены ЦИК, обращаюсь к Вам - не провоцируйте своими решениями тех, кто вас защищал на Востоке Украины последние 5 лет! ", - написал Кривонос.

Он добавил, что "соратники расстрела Майдана 5 лет скрывались от украинского правосудия на оккупированной подконтрольной боевикам территории, а теперь освятили их попытки спрятаться за мандат от наказания".

Напомним, 2 июля ЦИК зарегистрировала экс-главу АП времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду. Также ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты блогера Анатолия Шария.

Секретарь ЦИК Наталья Бернацька рассказала, что по данным пограничников, у Клюева выездов с 2014 года за пределы Украины не было.

А относительно пророссийского блогера Шария, то за последние 5 лет, вроде бы, нет сведений о пересечении государственной границы. Также сделали запрос по данных с 2010 года, однако, базы данных является только за последние 5 лет.