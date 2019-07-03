"Лично внесу постановления": секретарь ЦИК об отмене регистрации Клюева и Шария из-за возможного проживания за границей

3 июля, 2019, 11:13

Секретарь ЦИК Наталья Бернацька пообещала лично внести постановления об отмене регистрации кандидатами в нардепы Андрея Клюева и Анатолия Шария, если любой государственный орган подтвердит, что они не проживали в Украине в течение последних 5 лет

Об этом секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацька написала в Facebook.

"Я ответственно заявляю, что, если любой из государственных органов в ближайшее время предоставит ЦИК хоть одно доказательство проживания этих лиц в течение последних 5 лет за пределами Украины, я лично внесу постановления об отмене их регистрации", - написала она.

Бернацька рассказала, что, по данным пограничников, у Клюева выездов с 2014 года за пределы Украины не было.

А относительно пророссийского блогера Шария, то за последние 5 лет, вроде бы, нет сведений о пересечении государственной границы. Также сделали запрос по данных с 2010 года, однако, базы данных является только за последние 5 лет.

"Мы использовали протокол совещания ОБСЕ, где жена Шария заявляла, что их семья уже 7 лет проживает в Европе, а также видео заявления самого Шария, что он находится постоянно за пределами Украины. Суд также признал эти доказательства недостаточными и отменил наше постановление об отказе в регистрации ", - добавила секретарь ЦИК.

Напомним, 2 июля ЦИК зарегистрировала экс-главу АП времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду. Также ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты блогера Анатолия Шария.