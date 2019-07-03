"Дематюкация" украинского языка: Богомолец рассказала детали законопроекта
Об этом она заявила в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV
Отмечается, что закон не влияет на жизненное пространство граждан, он исключительно о публичных лиц, публичное пространство и СМИ. Он предусматривает создание определения сквернословию, алфавитным порядком слов, которые нельзя употреблять в публичном пространстве и собственное определение "публичные лица".
Богомолец рассказала, что предусматривается специальный компонент по СМИ, где заменяют букву значками, но от этого значения слова не меняются.
Законопроектом предусматриваются административные штрафы, которые будут налагаться: на СМИ - 10% от лицензионного сбора, на физическое лицо - штрафы от 3 до 7 необлагаемых минимумов или исправительные работы с удержанием части заработка.
СМИ якобы будут нести ответственность за "продукт" с бранью.
Выплаты штрафов будут идти в Украинский культурный фонд.
"Хотите ругаться - ругайтесь по-украински. Украинская брань интересна и не унижает достоинство человека. Украинцы никогда не употребляли брань" ниже пояса "", - добавила депутат.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали проект закона "О противодействии сквернословию".
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