"Чуточку больше" 70 тысяч: Нефедов надеется на повышение зарплат для таможенников
Об этом он сказал в интервью " Экономической правде".
Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, который победил в конкурсе на должность председателя Государственной таможенной службы, сказал, что не знает, сколько будет зарабатывать на этом посту.
"Еще не знаю. Надеюсь, будет установлена повышенная зарплата для всех таможенников. Это не вопрос одного Максима Нефедова. Если это нельзя пересмотреть одновременно для всех, то это нужно делать постепенно. Зарплаты должны повышаться до рыночного уровня для каждого звена работников", - сказал Нефедов.
На замечание, что по штатному расписанию с премиями она должна составлять 60-70 тыс. грн, Нефедов ответил: "Чуточку больше".
Вместе с тем он отметил, что в государственных структурах сразу определить зарплату невозможно.
- Напомним, 25 июня в заключительном этапе конкурсного отбора на главу Государственной таможенной службы Украины наибольшее количество баллов набрал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов. Конкурс проводила Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы, а само решение приняли по результатам последнего этапа конкурса - собеседования.
- Впоследствии Максим Нефедов сказал, что считает реалистичным полноценный запуск службы через 2,5 месяца.
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