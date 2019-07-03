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Espreso.tvСпорт"Барселона" продает чемпиона мира по 50 млн евро

"Барселона" продает чемпиона мира по 50 млн евро


фото: readfootball.com
"Барселона" решила продать французского защитника Самуэля Умтити

Об этом сообщает AS .

Футболист может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. Источник утверждает, что руководству каталонцев не понравилось решение француза отказаться от операции при лечении травмы колена, из-за чего его восстановление затянулось.

В "Барсе" планируют выручить от трансфера Умтити 50 млн евро.

В прошлом сезоне 25-летний защитник принял участие в 15 матчах на клубном уровне. Его контракт с каталонцами рассчитан до лета 2023 года.

В составе сборной Франции Умтити стал чемпионом мира по футболу в 2018 году.

  • Напомним, 25 июня стало известно, что бразильский форвард ПСЖ Неймар согласовал контракт с "Барселоной".
  • 27 июня голкипер "Барселоны" Силлессен перешел в "Валенсию" за 35 млн евро .

 

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