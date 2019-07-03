"Барселона" продает чемпиона мира по 50 млн евро
3 июля, 2019, 12:27
"Барселона" решила продать французского защитника Самуэля Умтити
Об этом сообщает AS .
Футболист может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. Источник утверждает, что руководству каталонцев не понравилось решение француза отказаться от операции при лечении травмы колена, из-за чего его восстановление затянулось.
В "Барсе" планируют выручить от трансфера Умтити 50 млн евро.
В прошлом сезоне 25-летний защитник принял участие в 15 матчах на клубном уровне. Его контракт с каталонцами рассчитан до лета 2023 года.
В составе сборной Франции Умтити стал чемпионом мира по футболу в 2018 году.
- Напомним, 25 июня стало известно, что бразильский форвард ПСЖ Неймар согласовал контракт с "Барселоной".
- 27 июня голкипер "Барселоны" Силлессен перешел в "Валенсию" за 35 млн евро .
Читайте также
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
-
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
Читайте также
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
-