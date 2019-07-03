"Барселона" продает чемпиона мира по 50 млн евро

3 июля, 2019, 12:27

"Барселона" решила продать французского защитника Самуэля Умтити

Об этом сообщает AS .

Футболист может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. Источник утверждает, что руководству каталонцев не понравилось решение француза отказаться от операции при лечении травмы колена, из-за чего его восстановление затянулось.

В "Барсе" планируют выручить от трансфера Умтити 50 млн евро.

В прошлом сезоне 25-летний защитник принял участие в 15 матчах на клубном уровне. Его контракт с каталонцами рассчитан до лета 2023 года.

В составе сборной Франции Умтити стал чемпионом мира по футболу в 2018 году.