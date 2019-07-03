3 июля, 2019, 15:30

Своими реакциями на этот законопроект украинцы делились в Facebook.

Некоторые начали шутить, что дети будут учить брань не у гаражей, а собственно на сайте Рады: законопроектом предусматривается алфавитный реестр запрещенных слов.

Отдельные пользователи шутили о деятельности писателя Леся Подеревянского: ему якобы придется переехать в Лукьяновское СИЗО (в контексте того, что на публичных особ за брань будут накладываться административные штрафы).

Писатель Андрей Кокотюха назвал инициатора законопроекта Ольгу Богомолец "Агентом Кремля, которая будет наказывать за "Путин Х**ло".

Журналист и телеведущий Богдан Буткевич предложил внести в список мата слово "Шарите" (пророссийский видеоблоггер Анатолий Шарий).

Народный депутат Тарас Шамайда заявил, что таким образом Богомолец помогает поддерживать представление, что депутаты "долбанутые на всю голову".

"Высказался бы крепче, но не хочу попасть под дематюкацию", - пошутил он.

Украинский поэт Олесь Ильченко придумал диалоги с "дематюкационным патрулем":

- Добрый день, это дематюкационный патруль!

- Кто, бл *?

(Раздаются выстрелы)

Напомним, что законопроект, по словам Богомолец, не влияет на жизненное пространство граждан, он исключительно о публичных лицах, публичном пространстве и СМИ. Он предусматривает создание определения сквернословию, алфавитный список слов, которые нельзя употреблять в публичном пространстве и собственно определение "публичные лица".

Законопроектом предусматриваются административные штрафы, которые будут налагаться: на СМИ - 10% от лицензионного сбора, на физическое лицо - штрафы от 3 до 7 необлагаемых минимумов или исправительные работы с удержанием части заработка.

Выплаты штрафов будут идти в Украинский культурный фонд.

Подробнее об этом законопроекте читайте здесь .