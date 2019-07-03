Противодействие сквернословию: Богомолец предложила законопроект о "дематюкации" языка
3 июля, 2019, 09:57
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О противодействии сквернословию"
Об этом говорится на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.
Проект Закона "О противодействии сквернословию" (о дематюкации языка) подала народный депутат Ольга Богомолец . Однако, сам текст законопроекта еще не обнародован.
Ольга Богомолец 20 июня сделала сообщение в Facebook, где критикует брань в СМИ и повседневной жизни, а также спросила, стоит ли бороться за "дематюкацию" публичного пространства.
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