Кандидат на руководящую должность в ЕС договаривался с Россией о совместном противодействии пропаганде

3 июля, 2019, 15:32

Министр иностранных дел Испании Хосеп Боррель, которого лидеры ЕС выдвинули на пост главы внешнеполитического ведомства блока, в прошлом году договаривался с Россией о совместном противодействии пропаганде

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

На встрече в ноябре прошлого года главы МИД РФ и Испании обсуждали, что дезинформация не должна наносить вред отношениям между странами.

"Это кажется неудачной шуткой, но является печальной правдой: тогда, на встрече в Мадриде, испанский и русский министры договорились работать вместе для противодействия пропаганде. Речь шла о создании совместной группы по вопросам кибербезопасности, боровшейся бы с информацией, которая портит отношения между двумя государствами. Сущность этой работы не была раскрыта; неизвестно также, была ли эта группа создана фактически или осталась только заявлением", - пишет автор.

По данным источников Associated Press, речь шла о действиях российских СМИ, продвигавших идеи поддержки каталонских сепаратистов, и Мадрид хотел их прекращения.