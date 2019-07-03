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Espreso.tvМирКандидат на руководящую должность в ЕС договаривался с Россией о совместном противодействии пропаганде

Кандидат на руководящую должность в ЕС договаривался с Россией о совместном противодействии пропаганде


фото: ap
Министр иностранных дел Испании Хосеп Боррель, которого лидеры ЕС выдвинули на пост главы внешнеполитического ведомства блока, в прошлом году договаривался с Россией о совместном противодействии пропаганде

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

На встрече в ноябре прошлого года главы МИД РФ и Испании обсуждали, что дезинформация не должна наносить вред отношениям между странами.

"Это кажется неудачной шуткой, но является печальной правдой: тогда, на встрече в Мадриде, испанский и русский министры договорились работать вместе для противодействия пропаганде. Речь шла о создании совместной группы по вопросам кибербезопасности, боровшейся бы с информацией, которая портит отношения между двумя государствами. Сущность этой работы не была раскрыта; неизвестно также, была ли эта группа создана фактически или осталась только заявлением", - пишет автор.

По данным источников Associated Press, речь шла о действиях российских СМИ, продвигавших идеи поддержки каталонских сепаратистов, и Мадрид хотел их прекращения.

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