Президент не давал распоряжений по празднованию 28-й годовщины Независимости, - Движение ветеранов

3 июля, 2019, 19:13

Движение Ветеранов Украины получило ответ от Администрации Президента на запрос о проведении военного парада в честь Дня Независимости

Об этом сообщило Движение Ветеранов Украины на странице в Facebook.

"Ответ прилагаем (на запрос в Администрацию Президента, - ред.) Выводы предлагаем каждому делать самостоятельно, официально от комментариев воздержимся", - прокомментировали в ДВУ.

"По состоянию на 3 июля 2019 года президентом Украины не был издан указ о праздновании этого государственного праздника", - говорится в ответе АП на запрос.

Кроме того, в письме АП, название праздника написали с маленькой буквы: "28 годовщины независимости Украины".

Пользователи сети по-разному реагируют на ответ Администрации Президента.