Президент не давал распоряжений по празднованию 28-й годовщины Независимости, - Движение ветеранов
3 июля, 2019, 19:13
Движение Ветеранов Украины получило ответ от Администрации Президента на запрос о проведении военного парада в честь Дня Независимости
Об этом сообщило Движение Ветеранов Украины на странице в Facebook.
"Ответ прилагаем (на запрос в Администрацию Президента, - ред.) Выводы предлагаем каждому делать самостоятельно, официально от комментариев воздержимся", - прокомментировали в ДВУ.
"По состоянию на 3 июля 2019 года президентом Украины не был издан указ о праздновании этого государственного праздника", - говорится в ответе АП на запрос.
Кроме того, в письме АП, название праздника написали с маленькой буквы: "28 годовщины независимости Украины".
Пользователи сети по-разному реагируют на ответ Администрации Президента.
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